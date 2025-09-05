Белорусская делегация приехала на бизнес-форум «Брянск-Гомель»

Белорусская делегация во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко приехала на бизнес-форум «Брянск-Гомель». Об этом в сових соцстех рассказл губернатор региона Александр Богомаз.

5 сентября в областном центре проходит региональный бизнес-форум «Брянск-Гомель». На мероприятие приехала делегация из Республики Беларусь во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. С гостями встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Они обсудили сотрудничество между регионами.

«Удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянской области в прошедшем году составил 34 %, за первое полугодие 2025 года — 30 %. Внешнеторговый оборот между нашими регионами за прошлый год вырос на 12 % и составил более 331 млн долларов», – подчеркнул Александр Богомаз.