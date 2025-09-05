Белорусская делегация приехала на бизнес-форум «Брянск-Гомель»

Белорусская делегация во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко приехала на бизнес-форум «Брянск-Гомель». Об этом в сових соцстех рассказл губернатор региона Александр Богомаз.
5 сентября в областном центре проходит региональный бизнес-форум «Брянск-Гомель». На мероприятие приехала делегация из Республики Беларусь во главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. С гостями встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Они обсудили сотрудничество между регионами.
«Удельный вес Гомельской области в общем товарообороте Брянской области в прошедшем году составил 34 %, за первое полугодие 2025 года — 30 %. Внешнеторговый оборот между нашими регионами за прошлый год вырос на 12 % и составил более 331 млн долларов», – подчеркнул Александр Богомаз.
03.09.2025 11:51
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
03.09.2025 11:50
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
03.09.2025 11:49
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
03.09.2025 11:48
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов