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Мужчина погиб при атаке ВСУ на машину около посёлка Красная Гора

2026, 16 ноября 09:09
Мужчина погиб при атаке ВСУ на машину около посёлка Красная Гора
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Мужчина погиб при атаке ВСУ на машину около посёлка Красная Гора. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона ЕГор Ковальчук. 

 

Брянская область в минувшие сутки подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 419 вражеских беспилотных летательных аппаратов  самолётного типа. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все объекты. 

Кроме того, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройств на машину на дороге около посёлка Красная Гора. Смертельные ранения получил 59-летний мужчина.

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