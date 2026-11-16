Мужчина погиб при атаке ВСУ на машину около посёлка Красная Гора

2026, 16 ноября 09:09

Мужчина погиб при атаке ВСУ на машину около посёлка Красная Гора. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона ЕГор Ковальчук.

Брянская область в минувшие сутки подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 419 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все объекты.

Кроме того, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройств на машину на дороге около посёлка Красная Гора. Смертельные ранения получил 59-летний мужчина.