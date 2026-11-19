Более километра улицы Вяземского обновили в Брянске по нацпроекту

2026, 19 ноября 13:22

Более километра улицы Вяземского обновили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Володарском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Вяземского. Более одного километра дороги в порядок привела подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй».

Специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Для безопасности пешеходов сделали искусственные неровности. Освещают улицу светодиодные фонари. В завершении ремонта рабочие установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».