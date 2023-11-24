Брянские эксперты обсудили социальный оптимизм в России и мире

Брянские эксперты обсудили зависимость социального оптимизма внутри страны от внешней политики.

Президент России Владимир Путин выступил на саммите G20. Главам государств он изложил позицию РФ по актуальной ситуации в мире.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили выступление, а в частности как положение России в мире отражается на социальном оптимизме внутри страны.

Так, ректор БГТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что выступление главы России добавило оптимизма не только гражданам нашей страны.

«Думаю, после выступления Владимира Владимировича, и во многих странах мира возникло если не воодушевление, то, по крайней мере, понимание, что всё будет хорошо. Если, конечно, перестать играть в санкционные игры, блоковые противоборства и начать работать над проблемами, которые ставит перед человечеством сегодняшний день» , – подчеркнул эксперт.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов добавил, что Президент России поставил в неудобное положение страны Запада.

«Он ни в чём не обвинял, но, назвав вещи своими именами, продемонстрировал каждому думающему человеку, что лживые двойные стандарты Запада загоняют его всё в большие и большие проблемы», – отметил Попов.

Эксперт добавил, что выступление главы государства позволило лидерам других стран подумать о сотрудничестве.

«Тем, кто предпочитает правду, прямоту и рациональную работу на благо своих стран, остаётся одно – идти на сближение с Россией», – заключил Попов.