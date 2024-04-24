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Брянские эксперты обсудили значимость развития транспортной инфраструктуры

2024, 24 апреля 08:25 Экономика
Брянские эксперты обсудили значимость развития транспортной инфраструктуры
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Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами — строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ) подчеркнул важность её модернизации для выхода на рынки Восточной Азии. Провозную способность магистрали планируют увеличить до 210 млн тонн за шесть лет.

Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили значимость инфраструктурных проектов в сфере транспорта для развития России. 

Так, ректор университета Валерий Егорушкин подчеркнул значимость связности экономической деятельности в единое народное хозяйство. 

 «Но экономическая связность обеспечивается связностью транспортной. И речь идёт не только о свободном перемещении граждан, гарантированном Конституцией, но и о перевозке гигантских объёмов различных товаров – как для снабжения жителей всех уголков страны, так и для развития межрегиональной кооперации. Именно поэтому вопрос развития транспортной инфраструктуры остаётся актуальным на всей протяжённости истории России», – отметил эксперт. 

Егорушкин добавил, что вопрос транспортной связности страны прописан в «Транспортной стратегии РФ». Он также привёл слова Президента России Владимира Путина с заседания Госсовета ещё в 2003 году о успешном реализации  международных интеграционных проектов, определяемых, в том числе, и доступом к глобальным транспортным коридорам. 

Гендиректор промышленной компании «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов подчеркнул, что для оценки значимости развития транспорта важно понимать влияние грузовых и пассажирских перевозок на экономику. 

«Если транспортное сообщение нерегулярное или не полнокровное, ограниченное пропускной способностью узких мест; если длительность, а иногда и стоимость поездок и перевозок до отдельного населённого пункта или промышленного центра неприемлемо высоки, то там деловая активность предприятий, мобильность населения и качество его жизни начинают снижаться. А это, в свою очередь, снижает привлекательность территории для расселения и размещения бизнеса – круг замыкается, и территория обречена на деградацию», – отметил эксперт. 

Сергей Горелов добавил, что развитие регионов возможно только при постоянном улучшении их доступности.

Аналитик Юрий Лобунов привёл в пример школьную задачку о носильщике, который доставляет две буханки хлеба из города А в Б. 

«Когда дорога между А и Б занимает день, то носильщик съест одну буханку хлеба по пути в А, вторую буханку ему придётся оставить себе, чтобы не умереть с голоду при возвращении в Б. Житель города А в этом случае этом останется голодным. Понятно, что чем меньше времени, сил и средств занимает транспортировка, тем сытнее будут жители города А, города Б и всех остальных городов страны. Вот для того, чтобы сократить транспортные издержки, и нужно развивать транспортную инфраструктуру», – заключил эксперт.

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