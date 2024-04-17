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Брянские эксперты оценили позиции парламентских партий в регионе

2024, 17 апреля 09:40 Политика
Брянские эксперты оценили позиции парламентских партий в регионе
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В «Экспертном клубе» обсудили расстановку политических сил после выборов президента России и перспективах парламентских партий на Едином дне голосования в сентябре. В частности, речь шла о том,  что важную роль на ближайших выборах сыграют позиции определённых партий в регионах. 

Эксперт из Брянской области Сергей Горелов подчеркнул, что для жителей работа местных представителей политических объединений более ощутима.  

«Это не глобальные политические решения, которые скажутся в долгосрочной перспективе, это ежедневная работа, понятные и непосредственно действующие решения. Поэтому и внимание общественности к региональным выборам ничуть не меньше, чем к федеральным», – уверен эксперт. 

Сергей Горелов подчеркнул, что «Единая Россия» усилит позицию лидера, но и другие партии имеют своих избирателей и востребованную программу. 

«ЛДПР в нашем регионе традиционно активна, представители партии в органах власти достаточно известны и, полагаю, обладают достаточно высоким уровнем доверия. К тому же ЛДПР постоянно и системно работает с амбициозной молодёжью», – отметил Горелов. 

Эксперт добавил, что представители КПРФ в регионе встали на сторону «несистемной оппозиции» и обостряют проблемы, не решая их. В связи с эти от партии отвернулась часть избирателей. 

«Естественны общественный запрос на новые лица во власти остаётся пока неудовлетворённым. Результат кандидата в президенты от совсем недавно возникшей, молодой партии «Новые люди» доказывает это. На фоне итогов партий с долгой историей и устоявшемся электоральным ядром, этот успех даёт основания полагать, что «Новые люди» успешно поборются за места в региональных парламентах», – заключил Горелов. 

Ректор университета Валерий Егорушкин привёл данные из опросов ВЦИОМ о рейтинге партий среди избирателей.  

«Цифры показывают, что коммунисты плавно, но устойчиво теряют свои позиции. Обгоняя их к нулю стремится рейтинг СЗРП. «Единая Россия» долго держалась на уровне 40%, но преодолела эту планку. «Новые люди» приблизились к текущим результатам КПРФ и ЛДПР», – уточнил Егорушкин. 

Эксперт добавил, что в регионе на выборах ЛДПР превзойдёт КПРФ. А результат «Единой России» может быть значительно выше, чем в среднем по стране и из-за губернатора области.

«Он выступит как локомотив партии», – заключил эксперт. 

Брянский аналитик Юрий Лобунов подчеркнул, что парламент, эффективно работающий с жителями и исполнительной власти, намного важнее для регионов, чем конкуренция политических программ. 

«Избирателю, по большому счёту, всё равно, «под каким брендом» выступает депутат, главное, чтобы он обеспечивал представительство интересов народа и оперативно работал над необходимыми изменениями регионального законодательства. В нашем приграничном регионе это наиболее актуально. 

С отрадой замечу, что подавляющее большинство депутатов областной думы текущего созыва полностью отказалось от политических игр. И на этом фоне выходки отдельных «оппозиционных» депутатов выглядят попросту смешно. Когда нужно обеспечивать жизнедеятельность и развитие области, политическое клоунство способно лишь утопить рейтинг партии, представляемой политпаяцами. Собственно, это мы и наблюдаем», – заключил эксперт.

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