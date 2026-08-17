Брянские партии заключили соглашение о честных выборах

2026, 17 августа 15:05

Брянские партии заключили соглашение о честных выборах. Об этом сообщили в издании «МК Брянск».

14 августа в Брянске прошло заседание Совета региональной Общественной палаты и Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами под председательством Валерия Родоманова. На нём соглашение о честных выборах заключили представители партий, участвующих в выборах.

На выборах губернатора в Брянской области участвуют партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». При этом, руководство отделения КПРФ отказалось подписывать соглашение. Представителей «Справедливой России» на мероприятии не было.

«Подобное соглашение ранее было подписано нашим федеральным руководством партии. Конечно, мы за то, чтобы выборы проходили честно, без жульничества, без различных вбросов и прочих нарушений. Со своей стороны, как и всегда мы, будем вести честную борьбу. Надеемся, что после подписания соглашения также честно будут поступать наши политические конкуренты», — подчеркнул председатель Брянского отделения партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» Сергей Горелов.

Фото: РИА Стрела