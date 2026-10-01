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ЖКХ

Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске

2026, 01 октября 10:44
Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске
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Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Бежицком районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Ульянова. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 2,1 километра  дороги от улицы III Интернационала до улицы Литейной. 

Специалисты уже убрали прежнее покрытие и почти уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Верхний слой будет выполнен из прочного ЩМА-16.

Также рабочие обновят наружные инженерные сети и тротуары. На улице Ульянова появится новое пешеходное ограждение, остановочные павильоны, светофоры  и светодиодные фонари. В завершении ремонта подрядчик поставляет дорожные знаки и нанесёт разметку.

Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт  завершат в 2027 году.

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