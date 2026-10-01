Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске

2026, 01 октября 10:44

Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе города Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Ульянова. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 2,1 километра дороги от улицы III Интернационала до улицы Литейной.

Специалисты уже убрали прежнее покрытие и почти уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Верхний слой будет выполнен из прочного ЩМА-16.

Также рабочие обновят наружные инженерные сети и тротуары. На улице Ульянова появится новое пешеходное ограждение, остановочные павильоны, светофоры и светодиодные фонари. В завершении ремонта подрядчик поставляет дорожные знаки и нанесёт разметку.

Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт завершат в 2027 году.