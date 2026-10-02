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Брянский спикер встретился с замдиректора Ассоциации промышленников и предпринимателей

2026, 02 октября 12:12
Брянский спикер встретился с замдиректора Ассоциации промышленников и предпринимателей
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Брянский спикер обсудил сотрудничество с замдиректора Ассоциации промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

 

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с зам генерального директора Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей – Регионального объединения работодателей Максимом Поповым. Они обсудили поддержку и развития бизнеса в регионе, перспективы взаимодействия парламента и Ассоциации.

«Брянские предприятия успешно решают задачи импортозамещения и вносят значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны. Ассоциация промышленников и предпринимателей год от года укрепляет свои позиции: накапливается ценный опыт, запускаются новые инвестиционные и инновационные проекты — всё это напрямую способствует повышению качества жизни жителей региона», – отметил Валентин Суббот.

Спикер подчеркнул, что областная Дума формирует нормативную базу для создания благоприятных условий развития инновационной экономики, укрепления предпринимательской среды, расширения межрегиональных и международных связей, улучшения инвестиционного климата в регионе.

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