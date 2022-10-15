Брянские призывники смогут обжаловать коллективные раздачи повесток в прокуратуре

Обжаловать любые прецеденты массовой раздачи повесток в формате облав на потенциальных призывников в рамках частичной мобилизации в случае, если таковые будут иметь место в нашем регионе, брянцы смогут в прокуратуре. Такой вывод следует из заявления о незаконности подобных действий, которое сделал накануне сенатор Андрей Клишас в своем Телеграм-канале.

Клишас предостерег работников военкоматов от подобных действий, в том числе с привлечением полиции, особо подчеркнув, что не следует «грести всех подряд». И пригрозил перспективой оказаться «в крайне неприятной ситуации».

По закону повестка может быть вручена призывнику, в том числе и в рамках частичной мобилизации, исключительно дома, на работе или по месту учебы.

А обсуждаемые в последние дни в интернете прецеденты отлова потенциальных призывников и раздачи им повесток на улицах, в транспорте, местах массового скопления людей, на границе и вообще где угодно, кроме предусмотренных законом мест, находятся вне правового поля.