Брянский депутат Валуев призвал блокировать провокаторов (ВИДЕО)

Экс-чемпион мира по боксу записал видеообращение к жителям страны.
Брянский депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу выступил с видеообращением к россиянам, в котором призвал блокировать провокаторов, ведущих психологическую войну.
Как сообщил «Городу 32» Николай Валуев со ссылкой на аппарат заместителя председателя Правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны.
По словам Валуева, Чернышенко также отметил необходимость создания в российских регионах подразделений по борьбе с киберугрозами.
«Система фейкоферм и ботоферм, созданных на Украине и в Польше, работает с украденными данными российских граждан. Дорогие соотечественники! Прежде всего помните, что сейчас по мере проведения операции по денацификации Украины нашей армии объем фейковой информации, поступающей путем СМС-рассылок и прочих рассылок в ваши социальные сети, аккаунты, может быть огромен. Блокируйте, не читайте, не вступайте в полемику. На самом деле вы сохраните нервы и прежде всего свое время, – обратился к жителям России Николай Валуев. – Участились случаи сообщений о минировании зданий, офисов, учреждений. Эта практика телефонного террора существовала довольно давно. Сейчас этого станет, несомненно, больше. Не ввязывайтесь в прения и переписки. «Работают» специально обученные для психологической войны люди. Там нет границ в достижении грязных целей. Они не остановятся ни перед чем».
Парламентарий пожелал россиянам удачи, терпения и твердости духа.
«Мы вместе с нашей армией, мы вместе с нашим президентом должны довести это до конца, потому что наши деды боролись с нацизмом и победили. Правое дело всегда побеждает!» – убежден Валуев.
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