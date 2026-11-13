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Проткнувшая шампуром сожителя жительница Брянска проведёт два с половиной года в колонии

2026, 13 ноября 08:31
Проткнувшая шампуром сожителя жительница Брянска проведёт два с половиной года в колонии
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Проткнувшая шампуром сожителя жительница Брянска проведёт два с половиной года в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Фокинского района города Брянска  вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 40-летняя жительница областного центра. 

В ночь с 3 на 4 марта 2026 года у себя дома женщина поссорила на почве ревности с сожителем. Мужчину она ударила шампуром в живот. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред .

Судом отправил виновную на два с половиной года в колонию общего режима. Решение не вступило в законную силу.

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