Проткнувшая шампуром сожителя жительница Брянска проведёт два с половиной года в колонии

2026, 13 ноября 08:31

Проткнувшая шампуром сожителя жительница Брянска проведёт два с половиной года в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 40-летняя жительница областного центра.

В ночь с 3 на 4 марта 2026 года у себя дома женщина поссорила на почве ревности с сожителем. Мужчину она ударила шампуром в живот. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред .

Судом отправил виновную на два с половиной года в колонию общего режима. Решение не вступило в законную силу.