Брянский детский омбудсмен провела совместный прием с депутатом Госдумы

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Щеглов и региональный детский омбудсмен Инна Мухина провели в общественной приемной «Единой России» совместный прием жителей региона. В нем участвовали также председатель совета отцов Алексей Ермаков и начальник отдела управления образования мэрии Брянска Надежда Соколовская.

На месте были решены вопросы продоставления мест в детских садах ребенку участника боевых действий и детям, которые прибыли на Брянщину с Донбасса, согласовали перевод ребенка в школу ближе к дому и договорились о создании при одной из школ дежурной группы продленного дня для детей, которых родители не могут забирать до 18:00.

Часть вопросов решить на месте не удалось.

В частности, требует дальнейшего рассмотрение обращение родителей детей с инвалидностью об организации для тех бесплатных культурных мероприятий.