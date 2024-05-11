Брянский эксперт Сергей Горелов назвал клоунством поведение фракции КПРФ в Госдуме

Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал поведение фракции КПРФ в Госдуме на очередном заседании.

«В каждом деле и в каждом предприятии есть люди, нацеленные не на решение задачи, а на привлечения внимания к себе. В каждом классе был свой клоун, готовый чудить и позориться, лишь бы его заметили. Класс в голос хохотал, но не над его шутками, а над ним самим. Да, скоморохом брезговали, его избегали, но он раз за разом старался сорвать урок очередной тупой выходкой», — отметил эксперт.

Сергей Горелов подчеркнул, взрослея «клоуны» становятся респектабельными, но готовы сорвать важное дело.

«При обсуждении серьёзнейших процессов и принятии стратегических решений вдруг вылезает такое чудо и начинает с дельным видом молоть чушь, отнимая время и не опасаясь напакостить ради собственной минутной славы», — сказал Горелов.

Эксперт напомнил о таких «кадрах» в Брянской областной думе.

«Вдруг берут слово и несут пургу, а потом голосуют против жизненно необходимых региону решений. Они готовы оставить регион без бюджета, то есть, заблокировать работу всех бюджетных учреждений, лишь бы попаясничать. Благо, таких альтернативно одарённых – единицы, и на принятие решений их голоса не влияют», — подчеркнул эксперт.

Сергей Горелов рассказал об инциденте в Госдуме.

«Вот, всенародно избранный Президент предлагает кандидатуру Премьер-министра. Выбор Президента поддерживают все фракции, кроме одной. Малочисленная кучка коммунистов, прекрасно понимая, что их демарш ничего не значит, в полном составе… воздерживается.

Вы не доверяете Президенту? Так и заявите, мы будем знать. У вас что, есть иная кандидатура? Назовите. Если вы против, если у вас есть что сказать – говорите. И голосуйте, тогда уж, против. Но вот так – воздержаться – это чистой воды клоунство», — заключил эксперт.