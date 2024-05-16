Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал переход губернаторов в федеральные министры

Должности глав Минпромторга, Минэнерго, Минтранса и Минспорта России заняли бывшие губернаторы Калининградской, Кемеровской и Курской областей и Хабаровского края. Эффективность перехода региональных управленцев на министерские должности оценили участники «Экспертного клуба».

Брянский эксперт Сергей Горелов подчеркнул, что практика перехода губернаторов в правительство существует давно.

«Вспомните, например, Михаила Меня, Александра Хлопонина, Максима Решетникова, Юрия Трутнева, которые в своей карьере прошли через губернаторство. В советские времена первые секретари обкомов тоже частенько пересаживались в кресла министров», – напомнил эксперт.

Сергей Горелов добавил, что и в дальнейшем такой практики избежать не получится.

«Россия – это же не только Москва, и управленческие кадры перемещаются по всей её территории. Понятно, что рост компетенций и опыта в той или иной сфере позволяет поручить успешному управленцу новый фронт работ, будь то переход из столицы в регион или из региона в структуры федеральной власти», – заключил эксперт.