Брянский губернатор назвал «ЮНАРМИЮ» фундаментом будущего страны

Фундаментом будущего России назвал губернатор Брянской области Александр Богомаз движение «ЮНАРМИЯ».

« От каждого из нас зависит, какую основу мы заложим для будущего нашей великой страны. И «ЮНАРМИЯ» — это и есть тот прочный фундамент!» — написал глава Брянщины в Телеграм, подводя итоги своей встречи с первым замом начальника главного штаба движения, замом председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», полковником, ветераном боевых действий Виктором Кауровым.

Темой обсуждение стало развитие движения на Брянщине.

По словам губернатора, если шесть лет назад в нашем регионе появились первые 50 юнармейцев, сегодня их уже более 19 тысяч, а местные штабы открыты во всех муниципальных образованиях Брянской области.

Действуют Дома «ЮНАРМИИ» «Партизан» и «Патриот», «Юнтех» на базе «Кванториума», «Пересвет» в Трубчевском районе — единственный в стране с углубленной спортивной подготовкой, «Пересвет» на базе воинской части Брянск-18 и Дом «ЮНАРМИИ» в Выгоничском районе. Движение учредило Парк «Патриот» Западного военного округа Брянской области в брянском поселке Радица-Крыловка.

Брянские юнармейцы по результатам Кубка зама министра обороны Российской Федерации – Начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации в прошлом году заняли второе место в ЦФО. Регион также первым в России получил высшую награду «ЮНАРМИИ» — особоый знак «За заслуги в поддержке и развитии юнармейского движения России».

«Но самое главное — «ЮНАРМИЯ» воспитывает настоящих граждан и патриотов, помогает формировать активную гражданскую позицию и ответственность не только за свои поступки, но и за будущее нашей Родины!» — подчеркнул Богомаз.

Он также напомнил, что на старте движение в регионе возглавлял Герой России Александр Постоялко. По мнению губернатора, именно такие наставники должны воспитывать молодое поколение патриотов. Он также выразил благодарность ветеранам и матерям Героев Росси за проводимые ими уроки мужества и воспитания.