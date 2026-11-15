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Криминал

Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты

2026, 15 ноября 17:30
Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты
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Директора брянского деревообрабатывающего предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты сотрудникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Мировой судья участка Дубровского района для рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы. Приговор выслушает директор деревообрабатывающего предприятия.

По версии правоохранителей, с августа по декабрь 2025 года фигурант не выплачивал заработную плату восьми работникам. Руководитель задолжал сотрудникам более 200 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры. Задолженность по оплате труда фигурант погасил.

 

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