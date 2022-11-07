Брянский губернатор обвинил депутатов из Клинцов в дешёвом пиаре

Губернатор Брянской области обвинил в дешевом пиаре депутатов партии ЛДПР из Клинцов. Об этом он написан в своём телеграм-канале.

Как рассказал глава региона, СМИ опубликовали обращение депутатов фракции ЛДПР Клинцовского городского Совета народных депутатов. Речь шла об изменении статуса брянских населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Хочу вас заверить, что данная информация является недостоверной. На территории нашего региона ежегодно проводятся исследования по оценке радиационной обстановки, развитию хозяйственно-экологической структуры в населенных пунктах, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. И на сегодняшний день никаких изменений в перечень зон вноситься не будет. Все территории, а самое главное, все социальные гарантии для жителей Брянской области сохраняются в том статусе и объеме, в котором они существуют сегодня», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что опубликованная депутатами информация «вводит в заблуждение граждан, проживающих на приграничных территориях, где обстановка и так напряженная».

«Но политические очки и дешевый пиар, видимо, дороже благополучия и спокойствия земляков. Именно так депутаты фракции ЛДПР Клинцовского городского совета решили «поддержать» своих избирателей, в том числе и семьи мобилизованных военнослужащих», – заключил брянский губернатор.