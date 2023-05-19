Брянский губернатор осудил чиновников за бесчувственное отношения к семьям военных

Губернатор Брянской области раскритиковал чиновников за бесчувственное отношения к семьям военнослужащих. Глава региона опубликовал пост в своих соцсетях.

«Ко мне обратилась жена участника СВО, мать троих детей, с просьбой помочь устроить ребенка в детский сад рядом с домом. Почему эта женщина была вынуждена обратиться к губернатору как к последней инстанции? Мы выделяем сегодня колоссальные средства из бюджета на обеспечение безопасности военнослужащих, наших жителей, а от чиновников требуется только одно: нормальное, человеческое отношение к людям, элементарное сочувствие! Пока их мужья и сыновья защищают нас с вами, они остались одни, и нуждаются в поддержке и помощи в решении любых вопросов!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор поручил донести информацию до всех директоров школ и заведующих детскими садами и пригрозил жесткими мерами в случае нарушений.

«Я говорил это не один раз и повторю снова: семьям наших участников специальной военной операции, мобилизованных, контрактников, добровольцев, должно уделяться особое внимание!» – отметил Александр Богомаз.