Брянский губернатор поучаствовал дискуссионной площадке «Будущее России» съезда партии «Единая Россия». Об этом глава региона рассказал в своём телеграмм-канале.

Губернатор Брянской области Александр богомаз поучаствовал в дискуссионной площадке «Будущее России». Встреча прошла в рамках XXI съезда партии «Единая Россия».

«Дискуссионная площадка «Будущее России», как и другие партийные мероприятия этого формата, прошла в формате конструктивного диалога между людьми, заинтересованными в развитии и процветании нашей страны», – подчеркнул Александр Богомаз.

На встрече выступил председатель партии Дмитрий Медведев. По словам брянского губернатора, руководитель «Единой России» отметил вклад каждого жителя в будущее страны.