Брянский губернатор проведёт прямую линию с жителями

Брянский губернатор проведёт ежегодную прямую линию с жителями региона.

Традиционная прямая линия губернатора Александра Богомаза с жителями Брянской области пройдёт в пятницу, 3 ноября. Трансляция начнётся в 17 часов. Она будет вестись на нескольких площадках:

телеграм-канале главы региона,

в эфире телеканалов «Брянская губерния» и «ОТР»,

радиостанции «32РАДИО»,

в официальной группе «Брянская область» социальной сети «ВКонтакте».

Вопросы к главе региона жители могут оставить по многоканальному телефону 8-991-213-27-02. Вплоть до 3 ноября с 10 до 19 часов каждый день их будет принимать единый call-центр.

Также вопросы можно прислать на электронную почту [email protected], в телеграм-канале «Брянская область. Оперативно» и в официальной группе «Брянская область» ВКонтакте.

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