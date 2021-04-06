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Брянский политолог рассказал о двойных стандартах Навального

2021, 06 апреля 16:03 Политика
Брянский политолог рассказал о двойных стандартах Навального
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Главный «борец с коррупцией» мало чем отличается от коррумпированных чиновников, считает Александр Турыкин.

Брянский политолог Александр Турыкин опубликовал статью о двойных стандартах российского оппозиционера Алексея Навального. Приводим ее полностью, без сокращений и правок.

Двойные стандарты Навального

Главный «борец с коррупцией» Алексей Навальный готов грозно бичевать чиновников и функционеров госкомпаний за их неправедные расходы. Между тем, сам Алексей мало чем отличается от коррумпированных чиновников – он также очень любит красивую жизнь и деньги, не считаясь с моральной стороной их происхождения. Приведем несколько примеров. Ядерный электорат Навального отказываясь от булочек в школьном и студенческих буфетах делает пожертвования на счета ФБК, наивно полагая, что деньги пойдут на борьбу с коррупцией. Тем временем, деньги расходуются на совсем иные цели. Бывший замглавы московского штаба Навального и юрист ФБК Виталий Серуканов рассказывает, что пожертвования ФБК расходовались вполне себе коррупционно – на отдых четы Навальных за границей – на Канарских островах, например.

Кроме того, ради удовлетворения сибаритских наклонностей Навального, ФБК не гнушался отрабатывать заказы от крупного зарубежного бизнеса. Бывший сотрудник Альфа-Банка Владимир Ашурков владеет несколькими компаниями в Великобритании. Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти £0,5 млн.

Это тот самый Ашурков, чья встреча с сотрудником МИ-6 стала достоянием общественности, поэтому каких-либо сомнений в том, кто на самом деле финансирует деятельность оппозиционера нет.

Добавим к сказанному, что возлюбивший роскошную жизнь мистер Навальный плевать хотел на своих сторонников и рассматривает их лишь как пушечное мясо. В противном случае он бы не подставлял ребят под каток правоохранительной системы и не имел бы дел с людьми, подозревающимися в педофилии.

Речь идет о либертарианце Михаиле Светове. Как выяснилось, в ФБК знали о наклонностях подозреваемого в педофилии блогера Михаила Светова, но продолжали с ним сотрудничать.

Таким образом, Алексей Навальный, заявляя о неприемлемости коррупции и борьбе за «прекрасную Россию будущего» проявляет известное двуличие. Ведь на деле Навальный борется лишь за возможность удовлетворять свое эго и сибаритские наклонности, не считая нужным при этом соблюдать российские законы и позволяя себе и своим приближенным сотрудничать с иностранными спецслужбами.

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