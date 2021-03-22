Брянское правительство ищет двух стажеров

Вакансии открыты в департаменте семьи и департаменте культуры.

22 марта стартовал конкурса «Кадровый потенциал исполнительных органов государственной власти Брянской области».

Как сообщает региональное правительство, по одной стажерской должности предусмотрены в департаменте семьи, социальной и демографической политики и департаменте культуры.

От кандидатов ждут хороших оценок в дипломе и рефераты. В числе тем – «Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации», «Меры социальной поддержки семей с детьми», «Особенности и механизм реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Брянской области» и «Профилактика коррупционных правонарушений на государственной гражданской службе».

Подробную информацию можно получить по телефонам: 74-39-46, 74-22-01.