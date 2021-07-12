Бывший зам брянского губернатора сделал селфи с тренером сборной Италии

Александр Коробко надеется на успехи сборной России.

Бывший заместитель брянского губернатора Александр Коробко опубликовал селфи с тренером сборной Италии Роберто Манчини накануне финала чемпионата Европы по футболу.

«Селфи с тренером сборной Италии Роберто Манчини у меня явно не удалось», – подписал снимок Коробко.

По его словам, «жизнь так устроена: удача улыбается тем, кто не опускает руки».

«Мы все болеем за сборную России… Верим, что и сборная России по футболу будет сильнейшей. Ведь это уже было. Значит, будет еще!» – уверен бывший брянский чиновник, ныне продолжающий политическую карьеру в Тамбове.