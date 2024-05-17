Делегация Совфеда посетила Брянскую область

Делегация Совета Федерации посетила Брянскую область в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Делегация сенаторов во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Инной Святенко посетили Брянскую область в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». В правительстве региона их встретил спикер облдумы Валентин Суббот.

В совместном совещании также участвовали заместители губернатора региона. Речь шла об оказании медицинской помощи, трудоустройстве и наставничества для детей-сирот, доступности спорт объектов и поддержке участников СВО и их семей.

«Была разработана и постоянно совершенствуется система мер, включающая единовременные выплаты в случае мобилизации, заключения контракта для прохождения военной службы; выплаты в связи с ранением или получением увечья; единовременные и ежемесячные меры социальной поддержки членам семьи погибших участников СВО. Отмечу, что задолго до событий на Украине мы начали выплачивать из областного бюджета ежемесячное пособие родителям и вдовам погибших защитников Отечества. В настоящее время оно составляет почти 46 тысяч рублей», — сказал Валентин Суббот.