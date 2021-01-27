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Депутат Госдумы и бывший сенатор от Брянщины пояснил, что имел в виду, когда назвал действующего президента достойным размещения на пятитысячной купюре

2021, 27 января 09:27 Политика
Депутат Госдумы и бывший сенатор от Брянщины пояснил, что имел в виду, когда назвал действующего президента достойным размещения на пятитысячной купюре
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Сергей Калашников пояснил, что вносить подобных предложений не намерен, но считает Владимира Путина единственным символом нашей эпохи, который стоило бы размещать на банкнотах.

Депутат, первый зампред комитета по экономической политике Госдумы и бывший сенатор от исполнительного органа власти Брянской области Сергей Калашников пояснил РИА «Новости», что имел в виду, когда назвал действующего президента РФ Владимира Путина достойным размещения на купюре достоинством пять тысяч рублей. Парламентарий сказал, что допустил это сугубо теоретически и выносить такую идею на публичное обсуждение не намерен.

«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — цитирует Сергея Калашникова агентство.

Ранее Калашников прокомментировал для радиостанции «Говорит Москва» инициативу Минфина США разметсить на купюре достоинством 20 долларов портрет афроамериканской активистки Гарриет Табмен и сказал, что портрет президента РФ Владимира Путина можно было бы разместить на пятитысячной купюре.

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