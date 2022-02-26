Депутат Госдумы рассказал, что ждет брянцев

Депутат государственной Думы Николай Новичков поделился своим мнением о перспективах Брянской области и рассказал, как пережить тревожные времена.
Депутат Новичков считает, что спецоперация в соседнем государстве не принесет глобальных проблем жителям Брянской области, а санкции Запада, хоть и будут неприятными, не смогут обрушить экономику России. Главное, по его мловам, не паниковать, а делать свою работу: «Брянская область из приграничной неожиданно стала прифронтовой, но посмотрите в окно – все спокойно, и также по всей стране. Я вас уверяю, что из этого периода испытаний мы выйдем с честью».
Политик указывает на особенности Брянской области – ее положение «медвежьего угла», которым регион стал после разрыва единого народного хозяйства СССР. Но этот недостаток, по мнению Новичкова, может стать преимуществом, если интеграционные процессы на постсоветском пространстве победят центробежные тренды.
Главными проблемами и Брянской области, и всей России, Новичков считает проблемы внутренние и предлагает их решение. Это введение стандартов оплаты труда, стандартов качества жизни и справедливого базового дохода.
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