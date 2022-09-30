Депутат Николай Валуев явится в военкомат по повестке

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев недавно получил повестку и намерен обязательно явиться по ней в военкомат.

В комментарии «Известиям» он рассказал, что повестки, по его мнению, пришли всем. Но многие депутаты встали на воинский учет в Госдуме и получили повестки прямо там, а ему придется ехать домой.

Он также сообщил, что повестка пришла к нему как раз накануне поездки на Донбасс, когда дома его уже не было — нижняя палата парламента как раз проводила много выездных заседаний.

Частичную мобилизацию Валуев назвал важным для страны решением.

Фото Дмитрия Духанина, «КоммерсантЪ»