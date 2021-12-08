Девять жалоб на проведение торгов в Брянске поступило в ФАС с начала года

В Брянской городской администрации обсудили госзакупки.

Отдел муниципального заказа Брянской администрации в 2021 году провёл 559 торгов на оказание услуг, поставку товаров и выполнение работ. Общая сумма госзакупок — 4,3 миллиарда рублей. Администрации удалось сэкономить 199 миллионов рублей из бюджета.

В Федеральную антимонопольную службу поступило девять жалоб на проведение торгов Брянской администрацией, пять из которых признали обоснованными. В администрации города уточнили, что нарушения связаны с быстро меняющимся законодательством в сфере госзакупок.

Руководитель отдела муниципального заказа Нина Андреева на совещании также сообщила, что в ежегодном «Национальном рейтинге прозрачности закупок» за 2020 год Брянск получил оценку «Высокая прозрачность».