Жильцов из повреждённой многоэтажки в Брянске обеспечат питанием

Жильцов из повреждённой в результате взрыва водонагревателя многоэтажки в Брянске обеспечат питанием и поселят в гостинице. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин встретился с жильцами дома № 2 по улице 11 лет Октября. Напомним, 4 июня там взорвался водонагревательный прибор. Люди, к счастью, не пострадали. Но четырнадцать квартир повреждены и не пригодны для проживания.
Сейчас в доме работают сотрудники Следственного комитета и эксперты. После заключения, каждый житель дома получит по 10 тысяч рублей.
Также пострадавшим предложили временно поселиться в гостиницах «Турист» и «Брянск» или в благоустроенных комнатах городского Комплексного центра социального обслуживания. СЕмьям предоставят и бесплатное питание. Пять семей уже подали заявления на размещение.
Кроме того, специалисты оценят имущественный ущерб. Независимая лицензионная компания «РиК» проведёт техническое обследование дома и оценят состояние строительных конструкций.
«Мы будем действовать в рамках законодательства. Возможно, комиссия примет решение о расселении. Будем решать этот вопрос. Если даст заключение о восстановлении дома – начнем ремонт. Если это не устроит жильцов – имеют право обратиться в суд. Других решений не существует!» — подчеркнул Сергей Антошин.
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