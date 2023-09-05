Досрочное голосование прошло в Брянской области

Досрочное голосование за депутатов в новых регионах прошло в Брянской области. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянской области с 1 по 4 сентября граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающие в Брянской области, выбирали депутатов законодательных органов своих регионов. Они голосовали на экстерриториальных участках в Брянске, Фокино, Карачеве, Локте, Почепе, Стародубе, Новозыбкове, Клинцах, Жуковке и Сельцо.

Участки закрылись 4 сентября в 15 часов. После этого избирательные комиссии приступила к подсчету голосов. В Центризбиркоме объединят результаты голосования из 329 участков. Итоги досрочного голосования озвучат после единого дня голосования 10 сентября.