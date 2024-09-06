Брянский губернатор проголосовал на выборах

Брянский губернатор Александр Богомаз проголосовал на выборах. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Брянской области стартовал первый день выборов. Жители голосуют за депутатов облдумы восьмого созыва, горсовета народных депутатов и депутата Госдумы по Унечскому одномандатному избирательному округу № 78. Выборы продлятся 6, 7 и 8 сентября. А в приграничных районах они прошли досрочно.

«Я проголосовал за развитие Брянской области, за то, чтобы та работа, которая делается сегодня, продолжалась. Я хочу попросить каждого жителя Брянской области прийти на избирательные участки и реализовать свое конституционное право, проголосовать за тех, кого считаете достойными. Важен каждый голос, потому что все вместе мы голосуем за будущее Брянской области, за будущее России!» – подчеркнул Александр Богомаз.