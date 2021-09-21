Единороссы Воробьев и Попадайло победили на допвыборах в Брянской области

Они займут кресла депутатов облдумы.

Брянский избирком опубликовал предварительные итоги голосования на дополнительных выборах депутатов Брянской областной Думы по одномандатным избирательным округам.

В Жуковском районе победу одержал журналист, бывший коммунист, а теперь представитель партии власти Алексей Воробьев – он набрал 44,92% голосов. В облдуме он сменит Николая Третьякова, погибшего в ДТП год назад. Явка на жуковских участках составила 56,55%.

Депутатом облдумы от Климовского района стал нотариус Василий Попадайло – за него проголосовали 56,63% избирателей при 71,02% явки. Попадайло также представляет «Единую Россию».