Губернатор Брянщины оформил указом увольнение бывшего зама

Обязанности Юрия Мокренко распределили между другими замами губернатора.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз издал указ об увольнении бывшего своего зама Юрия Мокренко и распределении его обязанностей между другими замами губернатора, которые остаются на занимаемых постах.

Мокренко занимал должность губернатора с 2014 года, после губернаторских выборов в сентябре, как и другие заместители, получил к должности приставку и.о.

Однако кандидатура Мокренко так и не была внесена на утверждение в областную Думу, а контракт с ним по истечении продлен не был.

В правительстве региона Мокренко курировал вопросы физкультуры и спорта и охраны культурного наследия.