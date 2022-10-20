Губернатор разъяснил брянцам смысл режима среднего реагирования

В Брянской области в период действия режима среднего реагирования будет работать оперативный штаб, в который вошли представители органов исполнительной власти и всех правоохранительных структур.

Об этом сообщил в Телеграм, разъясняя смысл введенного в нашем регионе режима среднего реагирования, губернатор Александр Богомаз.

Глава региона также сообщил, что меры безопасности в отношении объектов жизнеобеспечения и гражданских объектов остаются на особом контроле, а все насущные для региона задачи, включая охрану общественного порядка, решаются в рабочем режиме.

Режим среднего реагирования на Брянщине и в ряде других регионов, большинство которых граничит с Украиной, был введен накануне указом президента.