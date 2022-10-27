Губернатор вручил награды брянским участникам спецоперации
В здании Брянской областной Думы перед ее сегодняшним пленарным заседанием состоялась церемония вручения наград двум брянским участникам спецоперации — Ярославу Болгову и Сергею Пикатову.
Награды вручал губернатор Александр Богомаз.
Сергея Пикатова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а погибщий в мае под Харьковом Ярослав Болгов был посмертно удостоен ордена Мужества.
Награда Ярослава была вручена его матери.
Летом память Болгова увековечили мемориальной доской на брянской школе, в которой он учился.
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