Губернатор вручил награды брянским участникам спецоперации

Сергея Пикатова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а погибщий в мае под Харьковом Ярослав Болгов был посмертно удостоен ордена Мужества.

На 3 грузовых дворах МЖД в Смоленской области доступно льготное хранение инертных строительных грузов С 1 ноября ОАО «РЖД» вводят скидку на хранение инертных стройматериалов в зимний период на грузовых дворах, она составит 90% от действующего прейскуранта на терминальные услуги. Предложение действует на 17 грузовых дворах в границах Московской железной дороги. В Смоленской области со скидкой можно разместить стройматериалы на 3 грузовых дворах, расположенных на станциях Смоленск, Рославль и

Книги — детям Донбасса В Смоленской области набирает обороты акция по сбору книг «Zнание — сила!», которая была инициирована региональной Общественной палатой. В преддверии Дня народного единства все собранные в рамках гуманитарной помощи издания будут направлены в Донецкую и Луганскую Народные Республики. К акции присоединился губернатор Алексей Островский, который также передал книги для детей Донбасса. «Перед поездкой в книжный

Разговор с Героем На прошлой неделе в администрации Смоленской области состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с участником СВО по освобождению Донбасса и денацификации Украины Петром Тихомировым. «Посчитал правильным и крайне важным для себя лично встретиться и пожать руку Петру Владимировичу Тихомирову, — поделился Алексей Островский. — С 2014 года он участвует в боевых действиях на Донбассе —

Адресная помощь. Как в регионе поддерживают семьи мобилизованных? В Смоленске более недели назад был открыт Центр поддержки семей мобилизованных граждан, который расположился на базе МФЦ по улице Индустриальной, д.2/13. О работе Центра в Смоленске, организации такой деятельности в районах и других формах поддержки семей мобилизованных говорили на прошлой неделе на общеобластном видеоселекторном совещании, которое провёл губернатор Алексей Островский с главами муниципалитетов. В приоритете