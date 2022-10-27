Город32

Губернатор вручил награды брянским участникам спецоперации

2022, 27 октября 16:41 Политика
Губернатор вручил награды брянским участникам спецоперации
Источник фото

В здании Брянской областной Думы перед ее сегодняшним пленарным заседанием состоялась церемония вручения наград двум брянским участникам спецоперации — Ярославу Болгову и Сергею Пикатову.

Награды вручал губернатор Александр Богомаз.

Сергея Пикатова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а погибщий в мае под Харьковом Ярослав Болгов был посмертно удостоен ордена Мужества.

Награда Ярослава была вручена его матери.

Летом память Болгова увековечили мемориальной доской на брянской школе, в которой он учился.

 

Читайте также

Новости регионов

27.10.2022 15:02
На 3 грузовых дворах МЖД в Смоленской области доступно льготное хранение инертных строительных грузов
С 1 ноября ОАО «РЖД» вводят скидку на хранение инертных стройматериалов в зимний период на грузовых дворах, она составит 90% от действующего прейскуранта на терминальные услуги. Предложение действует на 17 грузовых дворах в границах Московской железной дороги. В Смоленской области со скидкой можно разместить стройматериалы на 3 грузовых дворах, расположенных на станциях Смоленск, Рославль и
27.10.2022 14:23
Книги — детям Донбасса
В Смоленской области набирает обороты акция по сбору книг «Zнание — сила!», которая была инициирована региональной Общественной палатой. В преддверии Дня народного единства все собранные в рамках гуманитарной помощи издания будут направлены в Донецкую и Луганскую Народные Республики. К акции присоединился губернатор Алексей Островский, который также передал книги для детей Донбасса. «Перед поездкой в книжный
27.10.2022 14:18
Разговор с Героем
На прошлой неделе в администрации Смоленской области состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с участником СВО по освобождению Донбасса и денацификации Украины Петром Тихомировым. «Посчитал правильным и крайне важным для себя лично встретиться и пожать руку Петру Владимировичу Тихомирову, — поделился Алексей Островский. — С 2014 года он участвует в боевых действиях на Донбассе —
27.10.2022 14:16
Адресная помощь. Как в регионе поддерживают семьи мобилизованных?
В Смоленске более недели назад был открыт Центр поддержки семей мобилизованных граждан, который расположился на базе МФЦ по улице Индустриальной, д.2/13. О работе Центра в Смоленске, организации такой деятельности в районах и других формах поддержки семей мобилизованных говорили на прошлой неделе на общеобластном видеоселекторном совещании, которое провёл губернатор Алексей Островский с главами муниципалитетов. В приоритете
20.10.2022 14:14
С начала года на железнодорожных переездах в Смоленской области произошло 1 ДТП
С начала 2022 года на переездах Смоленской области произошло 1 ДТП,  что аналогично тому же периоду прошлого года. Столкновение автотранспорта с подвижным составом стало результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля. Для повышения безопасности железнодорожных переездов Московская железная дорога уделяет большое внимание их техническому состоянию. Почти все переезды Смоленской области оборудованы световой и звуковой

Актуальные темы

Экономика
На Брянщине завершат ремонт и строительство более 600 км дорог
Общество
На Брянщине проводили в войска две группы мобилизованных
Общество
Мобилизованным брянцам рассказали, когда они вернутся домой
Общество
Власти предупредили брянцев о перебоях с водой на будущей неделе
Общество
Мобилизованные выразили благодарность волонтерам из брянского штаба «Мы вместе»

Новости партнёров

О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования
О распространении звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования

Заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Н.А. Новикова отвечает на ряд наиболее интересующих вопросов.

«Ростелеком» запустил третий сезон проекта «IT-семья» в Брянске
«Ростелеком» запустил третий сезон проекта «IT-семья» в Брянске

 

Брянские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
Брянские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах

Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Брянской области. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая пройдет с 21 октября по 21 ноября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Брянскэнерго модернизирует инфраструктуру электротранспорта
Брянскэнерго модернизирует инфраструктуру электротранспорта

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» проводит работы по реконструкции тяговых подстанций МУП «Брянское троллейбусное управление» в рамках реализации инфраструктурного проекта Брянской области «Модернизация городского общественного транспорта».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.