Из Брянска в Брянку отправили колонну гуманитарной помощи

В составе колонны автомобиль повышенной проходимости, строительный кран, автогрейдер и другая техника.

В Брянске сформировали очередную колонну с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. В луганскую Брянку отправились фуры, груженные продуктами первой необходимости, детским питанием, средствами гигиены и строительными материалами.

Также в составе колонны в Брянку полноприводный автомобиль повышенной проходимости, строительный кран, автогрейдер, фронтальный погрузчик, оборудование для обеспечения деятельности служб ЖКХ, в том числе газонокосилки, сварочные инверторы, бензопилы, триммеры, генераторы и другое оборудование.

За три года Брянская область поможет подшефной Брянке привести в порядок школы и котельные.