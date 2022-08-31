Из Брянской области в Брянку прибыли наборы первоклассника и велосипеды

К 1 сентября в Брянку Луганской народной республики прибыл гуманитарный груз из Брянской области. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Брянская область помогает подшефному городу Брянка Луганской Народной Республики. Партию гуманитарного груза собрали предприятия и жителей области. Груз торопились доставить к 1 сентября.

«В Брянку доставлены необходимые продукты питания, крупная бытовая техника, учебная мебель и школьная форма, письменные принадлежности и персональные наборы первоклассника с прописями, тетрадями для всех первоклашек Брянки», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Также в колонне гуманитарного груза прибыли 226 велосипедов Жуковского веломотозавода.

«11 велосипедов уже вручены победителям велопробега, остальные будут переданы коммунальным, медицинским и социальным службам, обслуживающим население города Брянки. Также часть велосипедов передадут гражданам, социально нуждающимся многодетным семьям», – подчеркнул глава региона.