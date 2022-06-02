Киев планирует разместить американские ракеты у брянской границы

По данным Минобороны России, боевики намерены устроить очередную бесчеловечную провокацию.
В Минобороны России сообщили о планах киевского режима осуществить очередную бесчеловечную провокацию.
Согласно оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, Киев намерен разместить в городе Шостка Сумской области американские ракеты большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Поставка ракет из США ожидается в ближайшее время.
«Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения. При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – отметили в Минобороны.
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