Киев планирует разместить американские ракеты у брянской границы

По данным Минобороны России, боевики намерены устроить очередную бесчеловечную провокацию.

В Минобороны России сообщили о планах киевского режима осуществить очередную бесчеловечную провокацию.

Согласно оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, Киев намерен разместить в городе Шостка Сумской области американские ракеты большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Поставка ракет из США ожидается в ближайшее время.

«Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения. При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – отметили в Минобороны.