Зампрокурора проверил ход капремонта школы № 40 в Брянске

2026, 26 августа 16:24

Зампрокурора проверил ход капремонта школы № 40 в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Фокинского района города Брянска контролирует ход капитального ремонта школы № 40. На строительной площадке побывал заместитель прокурора Дмитрий Карпушкин. Он оценил темпы и качество работ, а также пообщался с подрядчиком и руководством учреждения.

Специалисты уже отремонтировали кровлю и заменили инженерные сети. В учебных кабинетах, коридорах и спортивном зале они проводят отделочные работы.

Школу № 40 ремонтируют по программе «Модернизация школьных систем образования». На модернизацию предусмотрено более 60 миллионов рублей.