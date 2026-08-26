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Образование

Зампрокурора проверил ход капремонта школы № 40 в Брянске

2026, 26 августа 16:24
Зампрокурора проверил ход капремонта школы № 40 в Брянске
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Зампрокурора проверил ход капремонта школы № 40 в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Прокуратура Фокинского района города Брянска контролирует ход капитального ремонта школы № 40. На строительной площадке побывал заместитель прокурора Дмитрий Карпушкин. Он оценил  темпы и качество работ, а также пообщался с подрядчиком и руководством учреждения. 

Специалисты уже отремонтировали кровлю и заменили инженерные сети. В учебных кабинетах, коридорах и спортивном зале они проводят отделочные работы. 

Школу № 40 ремонтируют по программе «Модернизация школьных систем образования». На модернизацию предусмотрено более 60 миллионов рублей.

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