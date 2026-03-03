Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мэр Стародубского муниципального округа стал лауреатом премии «Служение»

2026, 03 марта 09:32
Мэр Стародубского муниципального округа стал лауреатом премии «Служение»
Мэр Стародубского муниципального округа стал лауреатом премии «Служение». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне стартовало онлайн-голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение». В номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» представлен глава администрации Стародубского муниципального городского округа Александр Подольный. Он вошёл в число лауреатов.

Всего на премию «Служение» подано более 63 тысяч заявок в 11 номинациях. Голосование на сайте Госуслуг продлится со 2 марта по 6 апреля.

 

