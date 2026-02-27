Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мост через реку Судость около посёлка Погар отремонтируют за два года

2026, 27 февраля 10:04
Мост через реку Судость около посёлка Погар отремонтируют за два года по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.   

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошёл мост через реку Судость на трассе «Брянск – Новозыбков» – Погар в Погарском районе. Инженерное сооружение на въезде в посёлок Погар – одна из крупнейших переправ через Судость. Мост был построен 56 лет назад и давно не ремонтировался. 

Подрядчику предстоит обновить 226 метров конструкции и подъезды к нему. Капитальный ремонт рассчитан на два года.

