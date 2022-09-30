На Брянщине заработали военные посты по пути к белорусской границе

О военных постах, которые начали работу на дорогах Брянщины, ведущих к границе с Республикой Беларусь, сообщает утром пятницы издание РБК со ссылкой на проезжавших по таким дорогам водителей.

В частности, сообщается, что проверки следующего на выезд транспорта на одном из таких постов в районе поселка Красный Камень стали причиной примерно полукилометровой пробки.

Военные проверяют документы исключительно у мужчин, которые по возрасту подходят под ранее объявленную в стране частичную мобилизацию — фиксируют данные и сверяют со своей базой на предмет, не получена ли выезжающим повестка.

Информации о выявленных таким способом на Брянщине уклонистов и их дальнейшей участи пока нет.