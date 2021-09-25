Новым депутатам Брянской облдумы Воробьеву и Попадайло вручили мандаты
Их полномочия подтвердили электронным голосованием.
24 сентября председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот провел первое после парламентских каникул заседание.
Как сообщает облдума, на сессии рассмотрели вопрос замещения вакантных депутатских мест в региональном парламенте седьмого созыва.
Кандидаты от партии «Единая Россия» Алексей Воробьев и Василий Попадайло стали победителями на дополнительных выборах депутатов Брянской областной Думы, которые проходили в двух районах: Жуковском (избирательный округ № 16) и Климовском (избирательный округ № 26).
По итогам электронного голосования депутаты подтвердили их полномочия. Удостоверения народные избранники получили из рук спикера регионального парламента Валентина Суббота.
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