Офицеры запаса на Брянщине начали готовиться к мобилизации

Офицеры запаса, приживающие в Брянской области, начали готовиться мобилизации. Некоторые из них, в частности, возобновили активные занятия спортом.

Большинство опрошенных офицеров-запасников демонстрируют оптимистичный настрой и заверяют, что призыва не боятся и бегать от военкомата при получении повестки не собираются.

А некоторые уже отправились в войска добровольно или же в рамках частичной мобилизации и уже находятся в Украине.

План по мобилизации в Брянской области был выполнен на сто процентов. Всего в войска предполагалось отправить полторы тысячи военнослужащих запаса из региона.