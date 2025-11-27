Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле

2025, 27 ноября 12:17
Брянский губернатор поучаствовал в открытии памятника военачальнику в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

26 ноября в Гомеле открыли памятник легендарному военачальнику Константину Рокоссовскому. Церемония прошла в день 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Богомаз и председатель облдумы Валентин Суббот.

«Памятник великому полководцу Константину Константиновичу Рокоссовскому — это памятник всем нашим солдатам и офицерам Красной Армии, участникам партизанских соединений Ковпака, Сабурова, Федорова, уходившим с освобожденной Брянщины на оккупированную Беларусь и дальше на запад», – подчеркнул Александр Богомаз.

Маршала Советского Союза из бронзы изобразили верхом на коне во время парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве. На постаменте обозначили точки ключевых операций и сражений под командованием военачальника.

«Самое главное — память. Мы чтим память маршала, «рокоссовцев» и многих людей, которые погибли за свободу и независимость нашей страны. В наших силах защитить будущее. Пока мы строим памятники и приходим к ним, мы воевать не будем», – заключил Александр Богомаз.

