Брянский губернатор поучаствовал в памятной церемонии в Гомеле

2025, 27 ноября 11:28
Брянский губернатор поучаствовал в памятной церемонии в Гомеле
Брянский губернатор поучаствовал в памятной церемонии в Гомеле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Накануне в Гомеле прошли торжественные мероприятия, посвященные освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Участие в них приняли губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель регионального парламента Валентин Суббот.

На площади Восстания в центре города прошла церемония возложения цветов. В митинге памяти поучаствовали главы Брянщины, помощник Президента РФ Владимир Мединский, замначальника Управления Президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко и внук маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского Константин Рокоссовский. 

Собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу. Они почтили память погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Мы всегда будем помнить бессмертный подвиг тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины!» — отметил губернатор Александр Богомаз.

