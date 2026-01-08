Первых новосёлов нового ЖК в Журиничах навестил помощник Президента РФ

2026, 08 января 15:52

Первых новосёлов нового ЖК в селе Журиничи навестили брянский губернатор и помощник Президента РФ. Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона Александр Богомаз.

Для сотрудников тепличного комбината в селе Журиничи построили новый жилой комплекс. 66 частных домов готовы принимать жильцов.

Первыми новосёлами стала семья Важнеевых. Мартин и Марина воспитывают 10-летнего сына Илью.

В гости к новосёлам пришли брянский губернатор Александр Богомаз и помощник Президента РФ Николай Патрушев. Они поздравили семью с новым этапом жизни в новом году и вручили подарки.

«Скоро в каждом доме будут жить молодые специалисты, для которых здесь созданы все условия: комфортное жилье с ремонтом и мебелью, приусадебный участок, рядом — работа, школа-сад, спортивный городок, все необходимое для жизни и отдыха», — подчеркнул Александр Богомаз.