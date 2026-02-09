52 брянских росгвардейца поучаствовали в Дне донора

2026, 09 февраля 16:46

52 брянских росгвардейца поучаствовали в Дне донора. Об этом рассказали в соцсетях Брянской областной станции переливания крови.

В выездном Дне донора в Брянске поучаствовали сотрудники Росгвардии. Кровь сдали 52 сотрудника ведомства во главе с руководителем, генерал-майором полиции Иваном Ванчуговым.

Благодаря помощи росгвардейцев специалисты Брянской областной станции переливания крови заготовят 52 дозы эритроцитсодержащих сред и 52 дозы плазмы. Донорская кровь даст шанс на выздоровление десяткам пациентов.

«Мы выражаем искреннюю и благодарность каждому донору за проявленную доброту, душевную щедрость и гражданскую позицию. Низкий поклон вам за то, что вы ежедневно стоите на страже безопасности родной Брянщины», — подчеркнули в медучреждении.