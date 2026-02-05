Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали брянские инспекторы ГИБДД

2026, 05 февраля 15:44
Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали брянские инспекторы ГИБДД
Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали инспекторы ГИБДД в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

При проверке сотрудники Управления по вопросам миграции выявили 36-летнего гражданина сопредельного государства, который состоял в реестре контролируемых лиц. Ему был запрещён въезд в Российскую Федерацию. За уклонение от исполнения наказания мужчину объявили в федеральный розыск.

В январе 2025 года в Брянском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, в которой находился иностранец. Он пояснил, что приехал в регион к своей девушке и не знал о запрете. Фигуранта заключили под стражу.

