Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали брянские инспекторы ГИБДД

2026, 05 февраля 15:44

Находящегося в федеральном розыске иностранца задержали инспекторы ГИБДД в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

При проверке сотрудники Управления по вопросам миграции выявили 36-летнего гражданина сопредельного государства, который состоял в реестре контролируемых лиц. Ему был запрещён въезд в Российскую Федерацию. За уклонение от исполнения наказания мужчину объявили в федеральный розыск.

В январе 2025 года в Брянском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, в которой находился иностранец. Он пояснил, что приехал в регион к своей девушке и не знал о запрете. Фигуранта заключили под стражу.